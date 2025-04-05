В Ростове из-за неисправного электроумывальника выгорел частный дом

В Ростове-на-Дону из-за неисправного электроумывальника выгорел частный дом. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, умывальник с подогревом вспыхнул на веранде дома, после этого огонь начал быстро распространяться.
Пожарных вызвали соседи, заметившие дым и пламя. Тушение от МЧС вели 18 человек, использовалось пять единиц техники. Площадь пожара составила 60 кв. метров.
Жителям Дона напоминают: электрические приборы нельзя оставлять без присмотра, также нужно периодически проверять состояние оборудования.