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В Ростове из-за неисправного электроумывальника выгорел частный дом

Частный дом сгорел на 60 кв. метрах в Ростове из-за электрического умывальника.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за неисправного электроумывальника выгорел частный дом. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в ведомстве, умывальник с подогревом вспыхнул на веранде дома, после этого огонь начал быстро распространяться.

Пожарных вызвали соседи, заметившие дым и пламя. Тушение от МЧС вели 18 человек, использовалось пять единиц техники. Площадь пожара составила 60 кв. метров.

Жителям Дона напоминают: электрические приборы нельзя оставлять без присмотра, также нужно периодически проверять состояние оборудования.