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В Челябинске автомобиль Госавтоинспекции со спецсигналом попал в ДТП

В Челябинске автомобиль Госавтоинспекции со спецсигналом попал в дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Все произошло около дома 91 по улице Бажова (Тракторозаводский район).

Сообщается, что машина ДПС под управлением инспектора 1994 года рождения выехала на перекресток улиц Бажова и Лермонтова с включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с ВАЗ-2111, за рулем которого был 53-летний мужчина.

После чего последний автомобиль выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на бордюрный камень.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения», — уточнили в ГАИ.

Проводится разбирательство.