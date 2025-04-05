В Челябинске автомобиль Госавтоинспекции со спецсигналом попал в ДТП

Все произошло около дома 91 по улице Бажова (Тракторозаводский район).
Сообщается, что машина ДПС под управлением инспектора 1994 года рождения выехала на перекресток улиц Бажова и Лермонтова с включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с ВАЗ-2111, за рулем которого был 53-летний мужчина.
После чего последний автомобиль выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на бордюрный камень.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения», — уточнили в ГАИ.
Проводится разбирательство.