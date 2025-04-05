В Белгородской области три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ

БЕЛГОРОД, 5 апреля. /ТАСС/. Три человека пострадали из-за удара украинского беспилотного летательного аппарата по автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Село Березовка Борисовского района атаковано беспилотником ВСУ. В результате удара дрона по автомобилю пострадали трое: двое мужчин и 15-летний подросток», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, подросток получил минно-взрывную травму, его госпитализируют. Взрослые мужчины также получили тяжелые травмы. Один из них уже доставлен в больницу.