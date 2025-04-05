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В Белгородской области три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ

Среди них подросток, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

БЕЛГОРОД, 5 апреля. /ТАСС/. Три человека пострадали из-за удара украинского беспилотного летательного аппарата по автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Березовка Борисовского района атаковано беспилотником ВСУ. В результате удара дрона по автомобилю пострадали трое: двое мужчин и 15-летний подросток», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, подросток получил минно-взрывную травму, его госпитализируют. Взрослые мужчины также получили тяжелые травмы. Один из них уже доставлен в больницу.