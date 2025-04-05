«Бешеный ветер, песок в глаза летит»: ураган добрался до Иркутска

В Иркутском гидрометцентре сообщили, что в ночь на 6 апреля в областном центре ожидается небольшой дождь и мокрый снег, температура 0, +2 градуса. А вот днем погода станет лучше, осадков не прогнозируется. Ветер тоже утихнет до 5−10 метров в секунду. Воздух прогреется до +10…+12.