«Бешеный ветер, песок в глаза летит»: ураган добрался до Иркутска

Весь день 5 апреля в Сибири бушевал ураган. Сильный ветер привел к пожарам и отключениям света и в некоторых территориях Иркутской области. Однако до самого Иркутска непогода добралась только к ночи.
«Бешеный ветер, песок в глаза летит», — пишут местные жители в соцсетях и группах в мессенджерах. — «Завывает так, что страшно подойти к окну!».
Порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду, предупредили синоптики.
— В таких условиях недопустим пал сухой травы, разведение костров, — напомнили в администрации города. — Так, в Нижнеудинском районе неконтролируемые палы привели к возгоранию жилых домов.
В Иркутском гидрометцентре сообщили, что в ночь на 6 апреля в областном центре ожидается небольшой дождь и мокрый снег, температура 0, +2 градуса. А вот днем погода станет лучше, осадков не прогнозируется. Ветер тоже утихнет до 5−10 метров в секунду. Воздух прогреется до +10…+12.