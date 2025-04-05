В Башкирии спасатели помогли застрявшему на льду озера Банное сельчанину

Сегодня, 5 апреля, в Абзелиловском районе Башкирии произошел несчастный случай. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на озере Банное, рядом с селом Кусимово, заметили на тонком люду мужчину. Он находился в бессознательном состоянии. Спасатели незамедлительно пришли к нему на помощь.
По данным МЧС по Башкирии, спасатели прибыли на место происшествия и подобрались к неизвестному мужчине на лодке. Пострадавшего переправили на берег и госпитализировали в больницу. Мужчина находится в реанимации, его возраст и личность устанавливаются.
— После извлечения из воды мужчина был доставлен в больницу и госпитализирован в реанимационное отделение, — сообщили в экстренном ведомстве.
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