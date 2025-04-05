МЧС проверяет информацию о возгорании в РГБ

По данным главка, «по внешним признакам возгорания нет». «Звенья газодымозащитной службы проверяют помещения с помощью тепловизоров, в том числе огнеборцы установили подъемный механизм для проведения разведки на кровле объекта», — пояснили в ГУ МЧС.