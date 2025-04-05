В Дубае расследуют крушение воздушного шара с россиянами

«В процессе приземления воздушного шара никто не погиб. Некоторые сообщения об инциденте, циркулирующие в СМИ, являются ложными и вводящими в заблуждение. Все травмы пострадавшим были классифицированы как легкие или средней степени тяжести. Людям была оказана немедленная медицинская помощь», — об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на полицию Дубая.