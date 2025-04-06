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Мужчина украл у пенсионерки в Гродно золотые украшения на Br4 тыс

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина украл у пенсионерки золотые украшения на сумму Br4 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Пожилая женщина проживает вместе с бывшим мужем и часто проводит время у сестры, которой помогает по хозяйству. В один из выходных она вернулась домой и обнаружила пропажу золотых колец, цепочек, кулона и крестиков, которые хранила в шкафу. Женщина уточнила у бывшего супруга, кто был в квартире в ее отсутствие. Он признался, что в феврале приглашал в гости друзей, с которыми распивал спиртное. Подробностей застолья не помнит: после выпитого быстро уснул.

Пенсионерка обратилась за помощью в милицию. Сотрудники Октябрьского РУВД Гродно провели оперативно-разыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 42-летний гражданин. Похищенные драгоценности он успел сдать в ломбард. Сумма ущерба составила Br4 тыс.

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «кража». Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Известно, что ранее фигурант был судим за мошенничество.