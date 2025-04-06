Мужчина украл у пенсионерки в Гродно золотые украшения на Br4 тыс

Пожилая женщина проживает вместе с бывшим мужем и часто проводит время у сестры, которой помогает по хозяйству. В один из выходных она вернулась домой и обнаружила пропажу золотых колец, цепочек, кулона и крестиков, которые хранила в шкафу. Женщина уточнила у бывшего супруга, кто был в квартире в ее отсутствие. Он признался, что в феврале приглашал в гости друзей, с которыми распивал спиртное. Подробностей застолья не помнит: после выпитого быстро уснул.