«Роснано» подала в суд на Чубайса и других экс-руководителей компании

В столице России ранее были арестованы три бывших заместителя Чубайса, который занимал должность генерального директора в компании «Роснано». Официальные лица из правоохранительных структур подтвердили факт задержания. Сам Чубайс в 2017 году обратился в полицию, сообщив о пропаже имущества из его дома, расположенного в деревне Переделки.