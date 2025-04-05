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«Роснано» подала в суд на Чубайса и других экс-руководителей компании

Российская компания Роснано подала в арбитражный суд иск к предпринимателю и экс-зампреду правительства Анатолию Чубайсу. Также иски направлены против других бывших руководителей компании.

На Чубайса подают в суд.

Российская компания «Роснано» подала в арбитражный суд иск к предпринимателю и экс-зампреду правительства Анатолию Чубайсу. Также иски направлены против других бывших руководителей компании.

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«“Роснано” подала в арбитражный суд иск к Чубайсу. И другим экс-руководителям компании», — указано в картотеке арбитражных дел, на которую ссылается ТАСС.

В столице России ранее были арестованы три бывших заместителя Чубайса, который занимал должность генерального директора в компании «Роснано». Официальные лица из правоохранительных структур подтвердили факт задержания. Сам Чубайс в 2017 году обратился в полицию, сообщив о пропаже имущества из его дома, расположенного в деревне Переделки.