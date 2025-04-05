Суд арестовал деньги Чубайса по иску «Роснано»

Суд наложил арест на средства Чубайса и еще 7 человек.
Суд арестовал по иску «Роснано» денежные средства экс-гендиректора компании Анатолия Чубайса. Об этом следует из определения московского суда.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Роснано" подала в суд на Чубайса и других экс-руководителей компании.
«Арбитражный суд Москвы по иску “Роснано” наложил арест на денежные средства Чубайса», — пишет ТАСС со ссылкой на материалы арбитражных дел. Также арест наложили на собственность еще 7 человек. Общая сумма замороженных средств составляет 5,6 млрд рублей.
Компания «Роснано» обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением против Чубайса, а также против других экс-руководителей этой организации. В Москве перед этим были задержаны три бывших заместителя Чубайса, занимавшие должности в компании «Роснано», где тот исполнял обязанности гендиректора. Представители правоохранительных органов подтвердили информацию о задержаниях.