Суд арестовал деньги Чубайса по иску «Роснано»

Компания «Роснано» обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением против Чубайса, а также против других экс-руководителей этой организации. В Москве перед этим были задержаны три бывших заместителя Чубайса, занимавшие должности в компании «Роснано», где тот исполнял обязанности гендиректора. Представители правоохранительных органов подтвердили информацию о задержаниях.