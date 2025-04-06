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Тело малолетнего мальчика обнаружили на северо-западе Москвы

Тело малолетнего мальчика обнаружили на ул. Твардовского на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«На ул. Твардовского обнаружено тело малолетнего мальчика 2023 года рождения. Телесные повреждения ребенку нанес находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, проживавший с бабушкой малолетнего», — говорится в сообщении.

Как указано, фигурант 1974 года рождения задержан.

В ведомстве отметили, что на месте работу правоохранительных органов координирует Хорошевский межрайонный прокурор Григорий Романов. Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства малолетнего, на контроле в прокуратуре.