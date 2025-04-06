Тело малолетнего мальчика обнаружили на северо-западе Москвы

В ведомстве отметили, что на месте работу правоохранительных органов координирует Хорошевский межрайонный прокурор Григорий Романов. Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства малолетнего, на контроле в прокуратуре.