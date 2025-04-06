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Дедушка убил двухлетнего внука на северо-западе Москвы

Тело малолетнего ребенка обнаружили на улице Твардовского в Москве.
Источник: Комсомольская правда

ГСУ СК по Москве проводит проверку по факту гибели малолетнего ребенка на северо-западе столицы. Предварительно установлено, что смертельные травмы ребенку нанес его дед — 49-летний мужчина.

«В квартире жилого дома, расположенного на улице Твардовского, обнаружено тело мальчика 2023 года рождения с признаками насильственной смерти», — сообщили в ГСУ СК России по Москве.

Фото: ГСУ СК России по Москве.

Хорошевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ. В настоящее время сотрудники СК работают на месте происшествия, выясняя детали случившегося.

Как сообщили в столичной прокуратуре, дедушка ребенка находился в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения преступления. Подозреваемый уже задержан.

Ранее KP.RU писал об убийстве пожилой женщины из-за спора о 800 рублях на востоке Москвы.