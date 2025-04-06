Дедушка убил двухлетнего внука на северо-западе Москвы

ГСУ СК по Москве проводит проверку по факту гибели малолетнего ребенка на северо-западе столицы. Предварительно установлено, что смертельные травмы ребенку нанес его дед — 49-летний мужчина.
«В квартире жилого дома, расположенного на улице Твардовского, обнаружено тело мальчика 2023 года рождения с признаками насильственной смерти», — сообщили в ГСУ СК России по Москве.
Фото: ГСУ СК России по Москве.
Хорошевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ. В настоящее время сотрудники СК работают на месте происшествия, выясняя детали случившегося.
Как сообщили в столичной прокуратуре, дедушка ребенка находился в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения преступления. Подозреваемый уже задержан.
Ранее KP.RU писал об убийстве пожилой женщины из-за спора о 800 рублях на востоке Москвы.