Посольство России следит за ситуацией с задержанием россиян в Аргентине

Россиян задержали из-за предполагаемой торговли людьми.
Посольство России в Аргентине внимательно следит за ситуацией с задержанием российских граждан, подозреваемых в торговле людьми. Об этом сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
«Мы внимательно следим за ситуацией, держим ее под плотным контролем, призываем не нагнетать все эти истории. Но преступники должны ответить по закону», — сказал Дмитрий Феоктистов, его слова приводит ТАСС.
Феоктистов отметил, что пока нет оснований считать текущее дело частью русофобских кампаний, которые ранее проводились в Аргентине. Посол упомянул о прошлых случаях, когда аргентинские СМИ распространяли недостоверные обвинения в адрес российских граждан.
По информации прокуратуры города Сан-Карлос-де-Барилоче, двум мужчинам были предъявлены обвинения, среди них — организатор религиозной группы. Также задержаны 19 женщин, имеющих российское гражданство. Их подозревают в участии в преступной организации, занимающейся сексуальной эксплуатацией и принуждением к рабству.