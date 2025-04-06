Из-за вспышки бруцеллеза в Жарминском районе области Абай объявлен карантин

Заболевание подтвердилось у почти двух сотен животных, сообщили в областной ветеринарной инспекции.
— На сегодня на убой направлены 193 головы скота, в том числе из крестьянских хозяйств. Все случаи подтверждены лабораторно, — сообщили в управлении ветеринарии области.
По информации ведомства, карантинные меры приняты в соответствии с ветеринарными требованиями, однако местные жители обеспокоены тем, что здоровый скот остается без вакцинации.
— У меня заболели 12 коров, у соседа — больше двадцати. За короткое время в селе мы лишились около 300 голов. Вакцинировать оставшихся животных сейчас нельзя — карантин. Даже если купишь вакцину сам, она не считается действительной, — рассказал житель села Серикхан Серикбайулы.
В Булаке подсобное хозяйство — основной источник дохода жителей. Сельчане продают молочные продукты и мясо на городских рынках, и потеря скота ставит под угрозу их благополучие.
— Люди живут за счет того, что сами производят. Мы молоко возим в город, масло делаем, мясо сдаем. Если и оставшийся скот погибнет, нам просто не на что будет жить, — говорят жители.
По данным ветеринарной службы, за последние три месяца в этом населенном пункте зарегистрировано около 50 новых случаев бруцеллеза. Специалисты продолжают обследование и контроль ситуации.