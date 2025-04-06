Из-за вспышки бруцеллеза в Жарминском районе области Абай объявлен карантин

— У меня заболели 12 коров, у соседа — больше двадцати. За короткое время в селе мы лишились около 300 голов. Вакцинировать оставшихся животных сейчас нельзя — карантин. Даже если купишь вакцину сам, она не считается действительной, — рассказал житель села Серикхан Серикбайулы.