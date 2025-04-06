WSJ: Си Цзиньпин победил в торговой войне с Трампом

По мнению журналистов, Вашингтон тратили многие годы, убеждая Европу ослабить экономические связи с Китаем. А сейчас новая политика американского лидера привела к тому, что возобновление контактов с Пекином стало лишь вопросом времени. КНР будет альтернативным партнером для азиатских стран, где только усиливается антиамериканский настрой, пишет СМИ.