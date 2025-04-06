Главе СК доложат о ходе расследовании дела о смерти пациента больницы в Подольске

«В средствах массовой информации сообщается о ненадлежащем оказании медицинских услуг пациентам одной из больниц в городе Подольске, в том числе смерти больного в результате ошибки при проведении операции. Следственными органами СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (“Причинение смерти по неосторожности”)», — говорится в сообщении.