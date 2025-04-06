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Главе СК доложат о ходе расследовании дела о смерти пациента больницы в Подольске

В центральный аппарат Следственного комитета России будет представлен доклад в связи с публикацией о ненадлежащем оказании услуг в одном из медицинских учреждений Московской области, сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В средствах массовой информации сообщается о ненадлежащем оказании медицинских услуг пациентам одной из больниц в городе Подольске, в том числе смерти больного в результате ошибки при проведении операции. Следственными органами СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (“Причинение смерти по неосторожности”)», — говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.