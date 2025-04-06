Посольство РФ следит за ситуацией с задержанием россиян в Аргентине

По словам Феоктистова, на данный момент посольство не видит оснований для того, чтобы рассматривать ситуацию как начало новой волны русофобских обвинений. Он напомнил о предыдущих случаях, когда аргентинские СМИ развенчивали фейковые кампании, обвиняя россиян в нарушении местных законов и других несуществующих фактах. Один из главных подозреваемых, по его словам, уже отбывал наказание в России, где провел 11 лет в тюрьме.