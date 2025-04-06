Посольство РФ следит за ситуацией с задержанием россиян в Аргентине

Посольство России в Аргентине тщательно следит за ситуацией с задержанием россиян, подозреваемых в торговле людьми, и надеется, что среди задержанных не окажется невиновных. Об этом заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
Он подчеркнул, что российская дипломатия держит этот вопрос под контролем и призвал не разжигать паники, но при этом отметил, что преступники должны понести наказание.
По словам Феоктистова, на данный момент посольство не видит оснований для того, чтобы рассматривать ситуацию как начало новой волны русофобских обвинений. Он напомнил о предыдущих случаях, когда аргентинские СМИ развенчивали фейковые кампании, обвиняя россиян в нарушении местных законов и других несуществующих фактах. Один из главных подозреваемых, по его словам, уже отбывал наказание в России, где провел 11 лет в тюрьме.
Дипломат выразил обеспокоенность, чтобы в ходе борьбы с сектантами не пострадали люди, не имеющие отношения к преступлениям.
Ранее сообщалось, что в Аргентине схватили лидера секты, устраивавшей оргии. Полиция обратила на него внимание после того, как в больницу обратилась беременная россиянка.