В столице Канады неизвестный забаррикадировался в здании парламента

Неизвестный забаррикадировался в здании парламента в канадской столице Оттаве, сообщила городская полиция на своей странице в социальной сети Х*.
Из восточной части парламентского комплекса эвакуировали людей. Кроме того, были перекрыты для движения несколько прилегающих улиц.
На месте, помимо полицейских, находятся сотрудники службы безопасности законодательного органа. Граждан просят избегать указанный район и следовать указаниям правоохранителей.
Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, в ноябре 2024 года в пригороде Парижа Исси-ле-Мулино сын владельца ресторана взял в заложники ряд сотрудников и забаррикадировался в помещении. Всех людей удалось освободить. Никто не пострадал.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.