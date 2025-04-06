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В столице Канады неизвестный забаррикадировался в здании парламента

Граждан попросили избегать указанный район и следовать указаниям правоохранительных органов.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестный забаррикадировался в здании парламента в канадской столице Оттаве, сообщила городская полиция на своей странице в социальной сети Х*.

Из восточной части парламентского комплекса эвакуировали людей. Кроме того, были перекрыты для движения несколько прилегающих улиц.

На месте, помимо полицейских, находятся сотрудники службы безопасности законодательного органа. Граждан просят избегать указанный район и следовать указаниям правоохранителей.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в ноябре 2024 года в пригороде Парижа Исси-ле-Мулино сын владельца ресторана взял в заложники ряд сотрудников и забаррикадировался в помещении. Всех людей удалось освободить. Никто не пострадал.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.