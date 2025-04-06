SC: США используют Украину для противостояния Китаю

«Самая большая и долгосрочная стратегическая задача для Соединенных Штатов — это Китай, а не РФ. Управляя Украиной посредством выборочной помощи, а не прямых гарантий, Вашингтон пытается держать Россию под контролем, не подвергая себя чрезмерному риску. Это позволяет Вашингтону сохранять ресурсы и гибкость для Индо-Тихоокеанского региона, где они сталкиваются с более прямым вызовом своему глобальному доминированию», — указано на страницах издания центра с аналогичным названием.