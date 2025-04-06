МО РФ подало в суд на питерского производителя кораблей

«Арбитражный суд города Москвы определил принять к производству исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО “Центральное морское конструкторское бюро “Алмаз”” о взыскании неустойки в размере 11 501 085 ₽», — отмечается в судебном акте. Его цитирует ТАСС.