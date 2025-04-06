МО РФ подало в суд на питерского производителя кораблей

На конструктора из Петербурга подали в суд.
Министерство обороны России подало иск на сумму более 11,5 миллиона рублей к компании «Центральное морское конструкторское бюро “Алмаз”». Иск был направлен в Арбитражный суд Москвы и касается взыскания неустойки.
«Арбитражный суд города Москвы определил принять к производству исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО “Центральное морское конструкторское бюро “Алмаз”” о взыскании неустойки в размере 11 501 085 ₽», — отмечается в судебном акте. Его цитирует ТАСС.
Судебное заседание по данному делу назначено на 13 мая. «Центральное морское конструкторское бюро “Алмаз”» известно как ведущий российский проектант различных типов надводных кораблей, включая скоростные катера и корабли противоминной обороны, базируется в Санкт-Петербурге.