Bild: солдаты Германии пройдут учебу по войне с Россией

В сентябре 2025 года немецкий бундесвер (Вооруженные силы Германии) совместно с НАТО проведет крупномасштабные военные учения Red Storm Bravo. Маневры пройдут с акцентом на оперативную переброску войск в страны Балтии и Польшу. Мероприятия направлены на отработку действий в случае предполагаемой войны с Россией. Об этом пишет газета Bild.