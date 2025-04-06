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Пять рейсов ушли на запасной аэродром из-за непогоды в Сочи

Из-за непогоды в Сочи несколько рейсов ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды.

Источник: Комсомольская правда

Из-за неблагоприятных погодных условий в Сочи пять воздушных судов были перенаправлены на резервную взлетно-посадочную площадку в Минеральных Водах. Соответствующая информация была опубликована в официальном Telegram-канале аэропорта.

«В городе Сочи наблюдается сильный туман, по прогнозу он может сохраниться в течение суток 6 апреля. По состоянию на 02:25 (мск), 06.04.2025 экипажами пяти рейсов, с целью обеспечения безопасности полетов, приняты решения об уходе на запасной аэродром», — передает информацию аэропорт.

Как уточняется в сообщении, в связи с осложнением метеообстановки все службы аэропорта переведены на повышенную готовность. Это позволяет обеспечивать бесперебойное обслуживание как авиатехники, так и пассажиров в условиях ограниченной видимости.

Ранее россиян предупредили о резких погодных изменениях. Так, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с KP.RU рассказала, что в апреле на неделю вернется настоящая зима.