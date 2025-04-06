МО РФ требует взыскать 11,5 млн рублей с проектировщика боевых кораблей

Министерство обороны Российской Федерации подало в арбитражный суд Москвы иск против акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро “Алмаз”» с требованием взыскать более 11,5 миллиона рублей неустойки.
Согласно судебному акту, заявление Минобороны принято к производству. Сумма требований составляет 11 501 085 рублей. Арбитражный суд Москвы назначил первое заседание по делу на 13 мая, где стороны представят свои позиции и доказательства.
АО «Алмаз» — один из ведущих разработчиков в российском судостроении. Бюро специализируется на проектировании высокоскоростных катеров, десантных кораблей, надводных боевых судов, а также кораблей, предназначенных для противоминной обороны.
Ранее в Арбитражный суд Москвы поступил иск Минобороны РФ к АО «Концерн Кизлярский электромеханиический завод». Информации о причинах подачи иска нет.