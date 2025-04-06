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МО РФ требует взыскать 11,5 млн рублей с проектировщика боевых кораблей

Арбитражный суд Москвы назначил первое заседание по делу на 13 мая.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны Российской Федерации подало в арбитражный суд Москвы иск против акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро “Алмаз”» с требованием взыскать более 11,5 миллиона рублей неустойки.

Согласно судебному акту, заявление Минобороны принято к производству. Сумма требований составляет 11 501 085 рублей. Арбитражный суд Москвы назначил первое заседание по делу на 13 мая, где стороны представят свои позиции и доказательства.

АО «Алмаз» — один из ведущих разработчиков в российском судостроении. Бюро специализируется на проектировании высокоскоростных катеров, десантных кораблей, надводных боевых судов, а также кораблей, предназначенных для противоминной обороны.

Ранее в Арбитражный суд Москвы поступил иск Минобороны РФ к АО «Концерн Кизлярский электромеханиический завод». Информации о причинах подачи иска нет.