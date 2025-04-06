Пожарные за сутки потушили несколько возгораний в Хабаровске

За минувшие сутки в Хабаровске бойцы МЧС России ликвидировали сразу несколько возгораний в частных домах и постройках. Все происшествия случились в один день. Пострадавших нет. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Один из вызовов поступил с улицы Гагарина. Горели чердачные перекрытия и комната в деревянном здании. Площадь пожара — 50 квадратных метров. На полную ликвидацию ушло полтора часа.
На улице Боевой пламя повредило деревянную обшивку и крышу одноэтажного кирпичного дома. Там сгорело около 90 «квадратов». Больше часа понадобилось пожарным, чтобы потушить огонь, рассказали в МЧС Хабаровского края.
Еще один вызов поступил с улицы Приморской. В банном комплексе загорелась парная, пламя перешло на кровлю. Шесть человек вышли из здания самостоятельно. Пожар тушили 25 сотрудников МЧС. Причины всех возгораний выясняют дознаватели.