В зоне СВО ликвидировали чемпиона Украины Тараса Цушко.
Многократный чемпион Украины по альпинизму Тарас Цушко погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила украинская Федерация альпинизма и скалолазания (ФАИСУ).
«На фронте погиб мастер спорта, действительный член альпклуба “Одесса” Тарас Цушко», — написали на странице ФАИСУ в одной из соцсетей. Цушко был выдающимся спортсменом и одним из лидеров украинского альпинизма.
Ликвидированный украинский боец зарекомендовал себя как один из лучших альпинистов страны. Он был членом национальной сборной, многократным чемпионом Украины и СНГ в различных классах восхождений, включая скальные, технические и зимние. Цушко также известен своими восхождениями на множество вершин Кавказа.