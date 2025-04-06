В зоне СВО ликвидировали чемпиона Украины

Ликвидированный украинский боец зарекомендовал себя как один из лучших альпинистов страны. Он был членом национальной сборной, многократным чемпионом Украины и СНГ в различных классах восхождений, включая скальные, технические и зимние. Цушко также известен своими восхождениями на множество вершин Кавказа.