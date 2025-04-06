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В двух областях Украины произошли взрывы

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

В Хмельницкой и Черкасской областях Украины были зафиксированы взрывы, о чём сообщает информационное агентство ТСН.

В связи с угрозой с воздуха по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса, предназначенного для информирования населения в чрезвычайных ситуациях.

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в столице — Киеве, а также во множестве западных и центральных регионов, включая Винницкую, Волынскую, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Ровненскую, Тернопольскую, Хмельницкую и Черновицкую области.

Ранее в Днепре (прежнее название — Днепропетровск) на юго-востоке Украины прогремели взрывы.