В двух областях Украины произошли взрывы

В Хмельницкой и Черкасской областях Украины были зафиксированы взрывы, о чём сообщает информационное агентство ТСН.
В связи с угрозой с воздуха по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса, предназначенного для информирования населения в чрезвычайных ситуациях.
Сигналы воздушной тревоги прозвучали в столице — Киеве, а также во множестве западных и центральных регионов, включая Винницкую, Волынскую, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Ровненскую, Тернопольскую, Хмельницкую и Черновицкую области.
Ранее в Днепре (прежнее название — Днепропетровск) на юго-востоке Украины прогремели взрывы.