В Москве пьяный пенсионер убил двухлетнего внука

В Москве обнаружено тело двухлетнего ребёнка с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
По предварительным данным, смертельные травмы малышу нанёс его дед, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Подозреваемый, мужчина 1974 года рождения, задержан. Координацию работы правоохранительных органов на месте трагедии осуществляет Хорошевский межрайонный прокурор Григорий Романов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ход расследования находится под контролем прокуратуры, а все обстоятельства происшествия предстоит детально выяснить.
Ранее житель Новосибирской области убил малолетнюю дочь, ударив ее рукой по голове, чтобы успокоить. 30-летнего обвиняемого заключили под стражу.