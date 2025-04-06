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Британия и Франция на высшем уровне обсудили с Киевом отправку миротворцев

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил в Киеве возможность отправки туда миротворческих сил. Встреча состоялась с главами генштабов Франции и Украины.

Встреча состоялась в столице Украины.

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил в Киеве возможность отправки туда миротворческих сил. Встреча состоялась с главами генштабов Франции и Украины.

«В рамках усилий Великобритании по созданию коалиции начальник штаба обороны, адмирал сэр Тони Радакин встретился с украинскими и французскими коллегами в Киеве. Главы генштабов рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих сил по поддержанию безопасности на Украине», — цитирует сообщение британского министерства обороны РИА Новости.

Имена представителей Франции и Украины, участвовавших в переговорах, в официальном заявлении министерства не указываются. Другие подробности встречи не приводятся.

Ранее о встрече по вопросам размещения на территории страны миротворческого контингента написал в своем telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что есть ощутимый прогресс и первые детали относительно этого вопроса.