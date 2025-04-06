В Нижнеудинске прокуратура начала проверку из-за крупных пожаров

После серии разрушительных пожаров, произошедших вечером 5 апреля, Нижнеудинская межрайонная прокуратура начала проверку. Стихия нанесла серьезный урон: в селе Чехово полностью сгорели пять жилых домов, школа и столовая, в поселке Ук огонь повредил три дома, в самом Нижнеудинске уничтожен один жилой дом, а в Подгорном полностью разрушена водонапорная башня.