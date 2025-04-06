Украинские проститутки обоих полов стали главными разносчиками ВИЧ в Швеции

«Наличествует еще неизвестное пока число вновь прибывших мигрантов, которые могут быть инфицированы ВИЧ. Нам нужно лучше выявлять их, предлагать тестирование и лечение», — отметила Алькурди. Кроме того, 48% всех случаев заражения ВИЧ в стране приходятся на гомосексуальные контакты (организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ). Однако большинство украинских проституток — женщины.