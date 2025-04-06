Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17 жилых домов сгорели в Приангарье из-за шквалистого ветра

Губернатор региона поделился оперативной обстановкой.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поделился оперативной обстановкой в регионе после сильного ветра. Информацию главе региона доложили сегодня утром, 6 апреля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Игоря Кобзева.

«Холодный фронт, который серьёзно повлиял на жизнь региона и оставил ряд семей без крыши над головой, для области больше не представляет угрозы. Ночью он сместился в сторону озера Байкал, задев Черемховский, Ольхонский, Эхирит-Булагатский районы. Но расслабляться рано. Сегодня ждем усиление ветра до 20 м/с, это будет еще одним испытанием области на прочность», — подчеркнул губернатор Приангарья.

Огонь уничтожил 17 жилых домов. Возгорания продолжают тушить в поселке Бамбуй Братского района, в поселках Ук и Чехово Нижнеудинского района.

По предварительным данным, ветер повредил кровли 40 зданий в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах. Сломало семь заборов, повалило 18 деревьев. Кроме того, повреждения получили 12 опор линий электропередач и две автобусных остановки.

Большая часть из обесточенных населенных пунктов вновь подключена к электроснабжению. По информации на 07.00 6 апреля без света оставались 46 населенных пунктов. Работы продолжаются.

Движение поездов на ВСЖД восстановили. Несколько пассажирских поездов задержали на несколько часов.

За прошедшие сутки к врачам обратились семь человек, в том числе один несовершеннолетний. Всем оказали помощь, от госпитализации граждане отказались.

В районы со сложной обстановкой были направилены дополнительные подразделения пожарно-спасательных гарнизонов ГУ МЧС России по Приангарью. На месте работает опергруппа во главе с первым заместителем губернатора Романом Колесовым и начальником ГУ МЧС России по региону Вячеславом Федосеенко. Оперативный штаб работает круглосуточно.

Напомним, что из-за шквалистового ветра, скорость которого достигала 34 м/с, превентивно были отключены от электроснабжения свыше ста тысяч домов в 613 населеных пунктах региона.