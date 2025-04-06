17 жилых домов сгорели в Приангарье из-за шквалистого ветра

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поделился оперативной обстановкой в регионе после сильного ветра. Информацию главе региона доложили сегодня утром, 6 апреля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Игоря Кобзева.
«Холодный фронт, который серьёзно повлиял на жизнь региона и оставил ряд семей без крыши над головой, для области больше не представляет угрозы. Ночью он сместился в сторону озера Байкал, задев Черемховский, Ольхонский, Эхирит-Булагатский районы. Но расслабляться рано. Сегодня ждем усиление ветра до 20 м/с, это будет еще одним испытанием области на прочность», — подчеркнул губернатор Приангарья.
Огонь уничтожил 17 жилых домов. Возгорания продолжают тушить в поселке Бамбуй Братского района, в поселках Ук и Чехово Нижнеудинского района.
По предварительным данным, ветер повредил кровли 40 зданий в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах. Сломало семь заборов, повалило 18 деревьев. Кроме того, повреждения получили 12 опор линий электропередач и две автобусных остановки.
Большая часть из обесточенных населенных пунктов вновь подключена к электроснабжению. По информации на 07.00 6 апреля без света оставались 46 населенных пунктов. Работы продолжаются.
Движение поездов на ВСЖД восстановили. Несколько пассажирских поездов задержали на несколько часов.
За прошедшие сутки к врачам обратились семь человек, в том числе один несовершеннолетний. Всем оказали помощь, от госпитализации граждане отказались.
В районы со сложной обстановкой были направилены дополнительные подразделения пожарно-спасательных гарнизонов ГУ МЧС России по Приангарью. На месте работает опергруппа во главе с первым заместителем губернатора Романом Колесовым и начальником ГУ МЧС России по региону Вячеславом Федосеенко. Оперативный штаб работает круглосуточно.
Напомним, что из-за шквалистового ветра, скорость которого достигала 34 м/с, превентивно были отключены от электроснабжения свыше ста тысяч домов в 613 населеных пунктах региона.