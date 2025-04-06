В Приангарье из-за сильного ветра пострадали шестеро взрослых и ребенок

«Холодный фронт, который серьезно повлиял на жизнь региона и оставил семьи без крыши над головой, для области больше не представляет угрозы. Ночью он сместился в сторону озера Байкал, задев Черемховский, Ольхонский, Эхирит-Булагатский районы. Но расслабляться рано. Сегодня ждем усиление ветра до 20 м/с, это будет еще одним испытанием области на прочность», — отметил губернатор.