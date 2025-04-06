В Приангарье из-за сильного ветра пострадали шестеро взрослых и ребенок

ИРКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Семь человек, включая ребенка, пострадали из-за сильного ветра в Иркутской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.
«За прошедшие сутки в медицину катастроф обратились семь человек, в том числе один ребенок. Всем была оказана соответствующая помощь, от госпитализации они отказались», — написал Кобзев, рассказывая о ситуации в регионе.
По данным главы региона, продолжается ликвидация пожаров. Сгорело 17 жилых домов. Порывами ветра в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах повреждено 40 кровель, 7 ограждений, повалено 18 деревьев, 12 опор линий электропередач, повреждены 2 автобусные остановки, 46 населенных пунктов остаются без света.
«Холодный фронт, который серьезно повлиял на жизнь региона и оставил семьи без крыши над головой, для области больше не представляет угрозы. Ночью он сместился в сторону озера Байкал, задев Черемховский, Ольхонский, Эхирит-Булагатский районы. Но расслабляться рано. Сегодня ждем усиление ветра до 20 м/с, это будет еще одним испытанием области на прочность», — отметил губернатор.
Штормовое предупреждение объявлено в Иркутской области на 6 апреля. Ожидаются ветер до 34 м/с, дождь, переходящий в снег, гололедица. Превентивно были отключены от электроснабжения более 100 тыс. домов.
5 апреля штормовой ветер отмечался в регионах Сибири. В Кузбассе, Алтайском крае, Республиках Алтай и Хакасия, Новосибирской и Иркутской областях фиксировали массовые отключения электроэнергии. Наблюдалось усиление ветра до ураганного с порывами 33 м/с и более, что способствует образованию пылевых бурь и распространению пожаров. Сообщается об 11 пострадавших в Хакасии, 5 из которых госпитализированы.