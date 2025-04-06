Бойцы ВС РФ уничтожили пять станций Starlink

Также были уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 22 украинских беспилотника. Бигма уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы различные артиллерийские установки, включая «Гвоздику», Krab и Panzerhaubitze 2000, а также четыре артиллерийских орудия, в том числе западного производства.