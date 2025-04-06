На Палисадной в Екатеринбурге автомобиль травмировал пешехода и скрылся

По предварительной информации пресс-службы Госавтоинспекции Екатеринбурга, неустановленный водитель неустановленного ТС допустил наезд на пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда автомобиль скрылся с места ДТП.
В результате происшествия пешеход, мужчина, 1985 года рождения, был доставлен в клинику с травмами.
Госавтоинспекция Екатеринбурга обратилась ко всем, кто имеет какую-либо информацию по данному ДТП, с просьбой обращаться по телефонам
Согласно ч.2 ст. 12.27 т КоАП РФ оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, влечет лишение права управления ТС на срок от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток.
Как сообщалось ранее, по данным на утро 5 апреля, за сутки в Свердловской области произошло 128 ДТП. В пяти авариях получили травмы семь человек, один человек погиб.