Тотальный блэкаут, бушующие пожары и деревья на дорогах: как Иркутская область пережила мощный ураган

Ураган в Иркутской области обвалил деревья и кровли крыш, а также спровоцировал пожары.
Последние сутки в Иркутской области продолжался сильный ураган. Скорость ветра достигала около 34 метров в секунду. Последствия природной стихии затронули весь регион, в частности, свыше 100 тысяч домов в 613 населенных пунктах остались без света. Ситуация усугубилась еще и пожарами, которые вспыхнули в ряде территорий. Однако региону еще предстоит столкнуть с ветром, но уже не таким сильным. URA.RU рассказывает, как регион пережил настоящий шторм.
Предупрежден, значит вооружен.
Иркутскую область охватил мощный циклон, принесший с собой сильные порывы ветра еще утром накануне. В МЧС по региону отметили, что в городах Тайшете, Нижнеудинске и поселке Чунский зафиксированы порывы ветра до 25 м/с. Жителям региона рекомендовали быть внимательными и осторожными. Причем ведомство предупредило жителей об опасности заранее, к утру 5 апреля.
Тысячи домов остались без света, вокруг огонь.
Ситуация осложнилась к вечеру того же дня, когда скорость ветра увеличилась до 34 м/с. В результате этого для предотвращения аварийных ситуаций было отключено электроснабжение более чем в 100 тысячах домов, затронувших 613 населенных пунктов в восьми районах области.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем telegram-канале писал, что в Тайшетском районе сильный ветер сорвал крыши с десяти зданий, повалил ограждения и деревья, а также спровоцировал несколько техногенных пожаров. В Нижнеудинском районе произошли пожары в трех жилых домах и бане в поселке Ук, а также были уничтожены пять жилых домов, начальная школа и столовая в Чехово.
Ветер нагонял беду.
Последствия урагана в Иркутской областиФото: telegram-канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
В Тулуне пожары возникли в трех жилых домах, гараже и навесе, а также в большом складском помещении. В Братском районе пожары зафиксированы на 18 садовых участках и на участке сухой растительности. При этом сообщений о погибших или пострадавших не поступало. Также в связи с непогодой была зафиксирована задержка пассажирских поездов. Связано это с тем, что из-за сильного ветра на железной дороге между станциями Иланская и Юрты отключилась контактная сеть. Об этом писали в telegram-канале представители Западной-Сибирской транспортной прокуратуры.
В связи с воцарением огненной стихии на место выехали первый замгубернатора Роман Колесов и начальник ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко, чтобы оценить обстановку и определить изначальную причину пожаров. Специалисты помимо возгорания отметили и другие последствия от урагана: упавшие деревья на проезжие части и автомобили.
Специалисты городского хозяйства уже вышли на уборку. Об этом сообщалось к вечеру 5 апреля. В Иркутской области также начал работать оперштаб под руководством губернатора Кобзева. Для пострадавших собирают гумпомощь и готовят пункты временного размещения.
Ураган больше не представляет угрозы.
Сильный ветер обвалил кровлю крыши нескольких домовФото: telegram-канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Холодный фронт, который недавно пронесся через Иркутскую область, оставив после себя значительные разрушения, в том числе, лишив некоторые семьи крыш над головой, теперь ушел в сторону озера Байкал, затронув Черемховский, Ольхонский и Эхирит-Булагатский районы. Несмотря на это, региону предстоит новое испытание, так как ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, отметил Кобзев к утру 6 апреля.
В настоящий момент известно, что в результате урагана в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах были повреждены 40 кровель, семь ограждений, 18 деревьев и 12 опор линий электропередач, а также две автобусные остановки. В связи с опасностью возникновения техногенных катастроф было превентивно отключено электроснабжение, однако к настоящему моменту большинство населенных пунктов уже вновь подключено к электросети. Тем не менее, 46 населенных пунктов все еще остается без света.
Не обошлось без пострадавших.
Вид сверху на последствия урагана в Иркутской областиФото: telegram-канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Транспортная ситуация стабилизировалась, и движение поездов на Восточно-Сибирской железной дороге идет в штатном режиме, хотя несколько пассажирских составов ранее испытали задержки на 4−5 часов. В области медицинской помощи за последние сутки обратились 7 человек, включая одного ребенка, которым была оказана необходимая помощь без последующей госпитализации. В ответ на сложившуюся ситуацию были мобилизованы дополнительные подразделения пожарно-спасательных гарнизонов. Также глава области анонсировал проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.