Тотальный блэкаут, бушующие пожары и деревья на дорогах: как Иркутская область пережила мощный ураган

В Тулуне пожары возникли в трех жилых домах, гараже и навесе, а также в большом складском помещении. В Братском районе пожары зафиксированы на 18 садовых участках и на участке сухой растительности. При этом сообщений о погибших или пострадавших не поступало. Также в связи с непогодой была зафиксирована задержка пассажирских поездов. Связано это с тем, что из-за сильного ветра на железной дороге между станциями Иланская и Юрты отключилась контактная сеть. Об этом писали в telegram-канале представители Западной-Сибирской транспортной прокуратуры.