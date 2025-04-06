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Депутат Шарий рассказал о транспортном коллапсе на Украине

На Украине произошел транспортный коллапс, в частности в сфере железнодорожных перевозок. Об этом сообщил украинский журналист, основатель «Партии Шария» Анатолий Шарий. Он подчеркнул, что ситуация касается в основном грузовых перевозок.

По словам Шария, на Украине замкнули железные дороги.

На Украине произошел транспортный коллапс, в частности в сфере железнодорожных перевозок. Об этом сообщил украинский журналист, основатель «Партии Шария» Анатолий Шарий. Он подчеркнул, что ситуация касается в основном грузовых перевозок.

«На Украине замкнули ж/д. Обрушили все перевозки. Коллапс. Грузовые перевозки особенно», — написал Шарий в своем официальном telegram-канале. Проблемы с железнодорожным транспортом могут иметь значительные последствия для экономики Украины.