В Башкирии 57 человек заразились мышиной лихорадкой.

Напомним, весной традиционно становится больше пациентов с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), так как люди начинают больше гулять в парках, выезжать на природу, участвуют в субботниках, открывают дачный сезон. Основными переносчиками инфекции в республике являются рыжие полёвки и лесные мыши.