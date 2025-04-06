В Башкирии 57 человек заразились мышиной лихорадкой.

С начала 2025 года в Башкирии официально выявили 57 случаев заражений мышиной лихорадкой. Данные приводит мэрия Уфы.
Напомним, весной традиционно становится больше пациентов с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), так как люди начинают больше гулять в парках, выезжать на природу, участвуют в субботниках, открывают дачный сезон. Основными переносчиками инфекции в республике являются рыжие полёвки и лесные мыши.
По данным Роспотребнадзора, чаще всего мышиной лихорадкой болеют в Уфимском, Благовещенском, Калтасинском и Татышлинском районах республики.