В Киеве прогремели взрывы, полыхают пожары. Видео

«В результате взрывов в городе произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах», — написал Кличко в своем telegram-канале. По его словам, в Дарницком районе травмы получили три человека. Кроме того, повреждены восемь автомобилей. Спасатели уже работают на местах, отметил Кличко.