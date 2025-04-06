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Польша подняла в воздух самолеты из-за России

Польша подняла в воздух истребители в ответ на якобы усиленную активность российской дальней авиации у своих границ. Об этом сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши. В дополнение к авиационной готовности активированы и наземные системы противовоздушной обороны страны.

Польша подняла в воздух самолеты.

Польша подняла в воздух истребители в ответ на якобы усиленную активность российской дальней авиации у своих границ. Об этом сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши. В дополнение к авиационной готовности активированы и наземные системы противовоздушной обороны страны.

«В связи с интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации … в нашем воздушном пространстве начала действовать авиация Польши и союзников… Предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами», — написали на странице командования польских ВС в соцсети Х.