Польша подняла в воздух самолеты из-за России

Польша подняла в воздух истребители в ответ на якобы усиленную активность российской дальней авиации у своих границ. Об этом сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши. В дополнение к авиационной готовности активированы и наземные системы противовоздушной обороны страны.