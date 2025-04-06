Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подменил телевизор: в Сатке владелец пункта выдачи заказов обманул онлайн-магазин на 33 тысячи рублей

Полиция поймала владельца пункта выдачи заказов в Сатке на мошенничестве.

Владелец одного из ПВЗ в Сатке попался полиции на мошенничестве. 29-летний мужчина сделал онлайн-покупку телевизора с доставкой в свой пункт выдачи. А при получении подменил неисправный телевизор на новый. После чего вернул посылку обратно продавцу с претензией.

— При этом денежные средства, ранее списанные с банковского счета, поступили ему обратно на тот же счет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Оказалось, мужчина присвоил себе не только новенький телевизор, но и 33 тысячи рублей сверху. На саткинца завели уголовное дело по статье о мошенничестве.