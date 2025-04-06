Подменил телевизор: в Сатке владелец пункта выдачи заказов обманул онлайн-магазин на 33 тысячи рублей

Владелец одного из ПВЗ в Сатке попался полиции на мошенничестве. 29-летний мужчина сделал онлайн-покупку телевизора с доставкой в свой пункт выдачи. А при получении подменил неисправный телевизор на новый. После чего вернул посылку обратно продавцу с претензией.
— При этом денежные средства, ранее списанные с банковского счета, поступили ему обратно на тот же счет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Оказалось, мужчина присвоил себе не только новенький телевизор, но и 33 тысячи рублей сверху. На саткинца завели уголовное дело по статье о мошенничестве.