Жителей Великобритании призвали собрать набор для выживания.
Жителям Великобритании следует подготовить специальный набор для выживания на 72 часа. Это связано с угрозой саботажа газопроводов и возможных массовых отключений электричества, которые, по мнению экспертов, якобы может организовать Россия, сообщают британские издания.
«…из-за опасений по поводу заговора России с целью саботажа британских энергетических трубопроводов семьям следует взять с собой “набор для выживания” на 72 часа», — пишет Daily Mail. Газеты ссылается на британских советников по безопасности.
По информации издания, в прошлом году Великобритания едва избежала крупных отключений электроэнергии благодаря использованию аварийных резервов и импорту электричества из Дании. Эти события стали основанием для рекомендаций британцам иметь дома трехдневный запас необходимых вещей. Как отмечают эксперты, такие меры предосторожности уже рекомендованы Евросоюзом.
Рекомендуемый набор для выживания должен включать воду, непортящиеся продукты питания, необходимые лекарства, радиоприемник на батарейках, фонарик, документы, удостоверяющие личность, и швейцарский армейский нож. Эти предметы помогут поддерживать основные потребности человека в ограниченных условиях.