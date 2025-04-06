Британцев призвали готовить набор для выживания на трое суток из-за угрозы РФ

По информации издания, в прошлом году Великобритания едва избежала крупных отключений электроэнергии благодаря использованию аварийных резервов и импорту электричества из Дании. Эти события стали основанием для рекомендаций британцам иметь дома трехдневный запас необходимых вещей. Как отмечают эксперты, такие меры предосторожности уже рекомендованы Евросоюзом.