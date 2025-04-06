Фролов: иск «Роснано» связан с необходимостью возмещения ущерба

Речь идёт о проекте Plastic Logic, запущенном в 2009 году с целью создания в России производства гибких планшетов для внедрения в систему образования. По словам Фролова, иск направлен на привлечение к ответственности тех, кто принимал решения о финансировании инициативы, которая так и не достигла своих изначальных целей.