Фролов: иск «Роснано» связан с необходимостью возмещения ущерба

Иск, поданный «Роснано» против восьми лиц, связан с необходимостью возмещения нанесённого ущерба и входит в рамки масштабной работы по восстановлению капитала госкорпорации. Об этом сообщил директор по особым поручениям АО «Роснано» Евгений Фролов в комментарии для ТАСС.
Речь идёт о проекте Plastic Logic, запущенном в 2009 году с целью создания в России производства гибких планшетов для внедрения в систему образования. По словам Фролова, иск направлен на привлечение к ответственности тех, кто принимал решения о финансировании инициативы, которая так и не достигла своих изначальных целей.
Как отметил представитель компании, уже в 2012 году было принято решение отказаться от строительства завода в России. Все вложения перенаправлялись в компании, зарегистрированные за рубежом. При этом финансирование продолжалось более десяти лет, несмотря на отсутствие положительных результатов и фактическую невозвратность инвестиций.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы арестовал активы восьми человек на сумму более чем 5,6 млрд рублей по иску «Роснано». Ответчики должны компенсировать убытки на сумму 3,892 млрд рублей и $20,4 млн в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты.