Минобороны: над Россией сбито 11 беспилотников ВСУ

ВСУ попытались атаковать РФ дронами.
В ночь на 6 апреля Украина предприняла попытку атаки на территорию России с помощью 11 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Системы ПВО успешно перехватили и уничтожили все дроны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», — написали в telegram-канале ведомства. В воздушном пространстве Ростовской области было ликвидировано восемь дронов ВСУ. Также два БПЛА были уничтожены над Курской областью и один — над территорией Белгородской области.