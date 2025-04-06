Минобороны: над Россией сбито 11 беспилотников ВСУ

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», — написали в telegram-канале ведомства. В воздушном пространстве Ростовской области было ликвидировано восемь дронов ВСУ. Также два БПЛА были уничтожены над Курской областью и один — над территорией Белгородской области.