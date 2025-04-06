В офисе Зеленского заговорили о его выдвижении на второй срок

Украинский лидер Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Зеленский обладает необходимым пониманием и стратегией для вывода страны из текущего военного конфликта.