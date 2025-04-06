В офисе Зеленского заговорили о его выдвижении на второй срок

Офис Зеленского заявил, что ему нужно идти на второй срок.
Украинский лидер Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Зеленский обладает необходимым пониманием и стратегией для вывода страны из текущего военного конфликта.
«Он (Зеленский — прим. URA.RU) глубоко внутри конфликта и понимает, как из него выходить. Моя позиция остается неизменной — Зеленский должен идти на второй срок», — заявил Подоляк. Его слова передает telegram-канал УНИАН.
Кроме того, Подоляк отметил, что Зеленский подтвердил свою компетентность в аспектах внешней политики. Он, по словам украинского политика, способен обеспечить объединение усилий партнеров для поддержки восстановления страны по завершении военных действий.