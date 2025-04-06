В Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что среди потерпевших несовершеннолетних нет. По предварительным данным, некоторым из жертв мужчина занимал деньги и, когда те не могли вернуть долг, требовал интимных отношений. Когда потерпевшие отказывались, он против их воли вступал с ними в половые контакты. По санкции суда подозреваемый арестован. В настоящее время продолжаются следственные действия, назначены необходимые экспертизы. За совершение неоднократных преступлений, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет. Дополнительная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Ранее за вымогательство был задержан блогер в Туркестанской области.