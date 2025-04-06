В Пентагоне запаниковали из-за одного решения Трампа

В Пентагоне заявили, что США рискуют остаться без радаров из-за ссоры Трампа с Канадой.
Тарифы и угрозы президента США Дональда Трампа могут негативно сказаться на военном партнерстве с Канадой. Это может привести к потере важных возможностей отслеживания вражеских угроз, сообщил генерал ВВС США Грегори Гийо.
«(Без канадских радиолокационных станций — прим. URA.RU) северному направлению будет сильно не хватать ресурсов, в результате наша осведомленность о ситуации и реакция на северном направлении, которое является самым быстрым и простым путем для противников к Северной Америке, резко снизится», — сказал Гийо. Его слова передает РИА Новости.
Генерал также указал на то, что в случае ухудшения военного сотрудничества с Канадой Штатам придется потратить значительные средства на восстановление своих оборонных возможностей. Однако, несмотря на текущие разногласия, Гийо подчеркнул прочность отношений между военными США и Канады, отметив, что многие канадские военнослужащие работают бок о бок с американскими коллегами.
Ранее глава Штатов Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране и ввел импортные пошлины против большинства стран мира. Обосновывая свое решение, он указал на угрозу торгового дефицита для национальной безопасности США, пишет RT. Трамп уточнил, что новые тарифы, которые будут колебаться от 10 до 50%, являются мерой реагирования на торговые ограничения и враждебные действия со стороны торговых партнеров. В список стран, подпадающих под эти ограничения, вошли более 200 государств и территорий, среди которых Украина и страны Евросоюза. Однако Россия и Белоруссия в этот список не были включены.