В Пентагоне запаниковали из-за одного решения Трампа

Ранее глава Штатов Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране и ввел импортные пошлины против большинства стран мира. Обосновывая свое решение, он указал на угрозу торгового дефицита для национальной безопасности США, пишет RT. Трамп уточнил, что новые тарифы, которые будут колебаться от 10 до 50%, являются мерой реагирования на торговые ограничения и враждебные действия со стороны торговых партнеров. В список стран, подпадающих под эти ограничения, вошли более 200 государств и территорий, среди которых Украина и страны Евросоюза. Однако Россия и Белоруссия в этот список не были включены.