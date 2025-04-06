Житель Башкирии спас дом благодаря пожарному извещателю.

Как сообщает МЧС Башкирии, огонь вспыхнул на веранде, пристроенной к жилому дому. Хозяин, почувствовав запах гари, вышел во двор. В этот момент густой дым повалил уже в дом, вызвав работу пожарного извещателя. Мужчина попытался потушить огонь, однако пламя мгновенно охватило стену и кровлю веранды.