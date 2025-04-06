Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Башкирии спас дом благодаря пожарному извещателю

Житель Башкирии спас дом благодаря пожарному извещателю.

Житель деревни Ирсаево Мишкинского района вовремя обнаружил пожар благодаря извещателю.

Как сообщает МЧС Башкирии, огонь вспыхнул на веранде, пристроенной к жилому дому. Хозяин, почувствовав запах гари, вышел во двор. В этот момент густой дым повалил уже в дом, вызвав работу пожарного извещателя. Мужчина попытался потушить огонь, однако пламя мгновенно охватило стену и кровлю веранды.

Прибывшие на место пожарные МЧС и добровольная пожарная команда оперативно потушили пламя, не допустив его распространения на основное здание.