Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинцы продают европейцам шевроны с «Пятерочкой» из Суджи

Украинские волонтеры из организации NAFO 69th Sniffing Brigade предлагают европейцам не только эксклюзивные сувениры с иностранной символикой, но и поездки по зоне боевых действий в обмен на денежные пожертвования. Эти предложения направлены на финансовую поддержку ВСУ, сообщают издания.

Украинские волонтеры предлагают европейцам поездки по зоне боевых действий за денежные пожертвования.

Украинские волонтеры из организации NAFO 69th Sniffing Brigade предлагают европейцам не только эксклюзивные сувениры с иностранной символикой, но и поездки по зоне боевых действий в обмен на денежные пожертвования. Эти предложения направлены на финансовую поддержку ВСУ, сообщают издания.

«…украинская благотворительная организация NAFO 69th Sniffing Brigade предлагает европейцам поездки по зоне боевых действий, а также эксклюзивную продукцию с иностранной символикой за денежные пожертвования на нужды ВСУ», — пишет РИА Новости. В том числе на продажу выставлены шевроны с «Пятерочкой» из российской Суджи.

Для приобретения эксклюзивного шеврона с зарубежной символикой необходимо выделить свыше 100 евро. Стоимость нанесения надписи на автомобиль начинается от 1,5 тысячи евро, а за приобретение флага потребуется минимум 2,5 тысячи евро. Тем, кто готов перечислить свыше 10 тысяч евро, предоставляется возможность посетить Украину в сопровождении волонтеров. Такое «сафари» совершил работник бельгийского парка Беервелде Рено де Керхов.

В процессе создания «эксклюзивной продукции» активно участвуют иностранные наемники и волонтеры. Одним из примеров является коллекция, вдохновленная культурой Фарерских островов, разработанная при участии Бьярти Груннвейт Ольсен, уроженца этих островов и наемника. В знак поддержки южноафриканского наемника Питера Фуше был изготовлен специальный шеврон. Кроме того, сообщество создало шевроны, посвященные магазину сети «Пятерочка» в Судже, который был разгромлен украинскими боевиками. На шевронах размещена надпись на английском языке: «Извините, не работает».

Для изготовления нашивок с изображением флага Эстонии NAFO 69th Sniffing Brigade сотрудничает с членом парламента этой страны Кристо Энном Вагом. Также в рамках своей деятельности другой известный политик из Эстонии, член партии Erakond Parempoolsed Каспар Подер три раза совершил поездки на Украину с целью сбора пожертвований, что послужило поводом для создания специального коллекционного шеврона.

Кроме того, NAFO 69th Sniffing Brigade активно сотрудничает с берлинским художником Франком Питером Уайлдом, известным своей поддержкой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). В рамках этой совместной работы была выпущена серия сувенирных машинок с символикой Украины. Поддержку в финансовом обеспечении и продвижении деятельности организации оказывает бывший офицер ВВС США, специализирующийся на ядерных и ракетных операциях, Джейк Бро.