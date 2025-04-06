В процессе создания «эксклюзивной продукции» активно участвуют иностранные наемники и волонтеры. Одним из примеров является коллекция, вдохновленная культурой Фарерских островов, разработанная при участии Бьярти Груннвейт Ольсен, уроженца этих островов и наемника. В знак поддержки южноафриканского наемника Питера Фуше был изготовлен специальный шеврон. Кроме того, сообщество создало шевроны, посвященные магазину сети «Пятерочка» в Судже, который был разгромлен украинскими боевиками. На шевронах размещена надпись на английском языке: «Извините, не работает».