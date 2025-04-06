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Река Белая в Уфе за сутки поднялась на 40 см

За минувшие сутки 5 апреля в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило три сообщения о подтоплениях.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

По данным председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первова, на контроле остаются две ситуации в Уфе и Чишминском районе.

По его словам, в трех реках произошел подъем уровня воды. В Уфе река Белая поднялась на 40 см, в Ишимбае — 64 см, река Уфа в селе Верхний Суян Караидельского района на 37, Ай в селе Метели Дуванского района — на 34.

На 19 см снизилась вода реке Киги в деревне Кондаковка Кигинского района, на 8 см — на реке Лемезы в селе Нижние Лемезы в Иглинском районена 6 см — на реке Стерле в деревне Отрадовка в Стерлитамакском районе.