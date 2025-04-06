На свердловской трассе водитель скончался за рулем

Утром 6 апреля на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) скончался водитель. Мужчина был за рулем Nissan Avenir, но внезапно почувствовал себя плохо.
— 62-летний водитель двигался со стороны Челябинского тракта, но неожиданно почувствовал себя плохо. Это привело к съезду машины с дороги, — уточняет городская Госавтоинспекция.
Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и проводят проверку. Также будет назначена судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти водителя.
Водителям напоминают, что при плохом самочувствии следует отказаться от поездок. Если состояние здоровья ухудшилось — сразу остановитесь и вызывайте медиков.