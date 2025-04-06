Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На свердловской трассе водитель скончался за рулем

На ЕКАД водитель умер за рулем иномарки.

Источник: Комсомольская правда

Утром 6 апреля на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) скончался водитель. Мужчина был за рулем Nissan Avenir, но внезапно почувствовал себя плохо.

— 62-летний водитель двигался со стороны Челябинского тракта, но неожиданно почувствовал себя плохо. Это привело к съезду машины с дороги, — уточняет городская Госавтоинспекция.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и проводят проверку. Также будет назначена судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти водителя.

Водителям напоминают, что при плохом самочувствии следует отказаться от поездок. Если состояние здоровья ухудшилось — сразу остановитесь и вызывайте медиков.